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ve , 'in düğününde kurtlarını döktü

Güçlü sesiyle adından her fırsatta söz ettiren , dün akşam bir süredir beraber olduğu iş insanı Kenan Koçak ile ihtişamlı tören ile dünyaevine girdi. Birçok ünlünün katıldığı geceye Merve Özbey ve 'in yaptığı dans damga vurdu.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:34 ABONE OL
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Dün akşam sevgilisi ile ünlü şarkıcı 'in düğününe katılan güzel oyuncu , gecede kurtlarını döktü. Ünlü isimlerin karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü
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