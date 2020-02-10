Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Güçlü sesiyle adından her fırsatta söz ettiren Merve Özbey, dün akşam bir süredir beraber olduğu iş insanı Kenan Koçak ile ihtişamlı tören ile dünyaevine girdi. Birçok ünlünün katıldığı geceye Merve Özbey ve Hande Erçel'in yaptığı dans damga vurdu.
Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:08Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:34ABONE OL
Dün akşam sevgilisi Murat Dalkılıç ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in düğününe katılan güzel oyuncu Hande Erçel, gecede kurtlarını döktü. Ünlü isimlerin karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.