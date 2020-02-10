Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Dün akşam sevgilisi Murat Dalkılıç ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in düğününe katılan güzel oyuncu Hande Erçel, gecede kurtlarını döktü. Ünlü isimlerin karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.