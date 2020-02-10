‘Hediye almayın çocuklara bağış yapın’

BUGÜN NELER OLDU

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin kızı Yade, geçtiğimiz günlerde 6'ncı yaş gününü KidzMondo'da kutladı. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel'in maç hazırlığı nedeniyle doğum gününe katılamadığını belirten Zeynep Demirel, "Volkan dün kamptan elinde pasta ile geldi ve Yade'nin doğum gününü ailece hep birlikte kutladık" dedi. Yaşgününde Yade'ye hediye almadıklarını belirten Demirel, şöyle devam etti: "Çocuklar Üşümesin Diye benim de destek olduğum bir dernek. Yaşgününe gelenlerin hediye yerine isterlerse derneğe bağış yapmalarını rica ettik. Buna Yade de sevindi." Kızının doğduğu günün kendisi için milat olduğunu dile getiren Demirel, "Yade hayatımı değiştirdi" dedi.