Hem dayak attı hem de paramı vermiyor!

İki yıl önce eski milli futbolcu Ersen Martin'e, Anthill Residence'da yer alan restoran sahibi Bülent Çiftalan'ı tekmelediği, kardeşi Levent Çiftalan'a da hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Martin'in hakaret ve kasten yaralamadan 5 yıla kadar, hakaret suçundan da 6 aya kadar hapsi istendi. Yargılama sonrası futbolcuya Çiftalan'ı tekmelediği iddiasıyla 2 bin lira, hakaret suçundan ise bin 740 lira olmak üzere toplamda 3 bin 740 lira para cezası verildi. Mahkeme, Martin'in para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirip erteledi. Bu gelişme sonrası Bülent Çiftalan, manevi tazminat talebiyle de dava açtı. Mahkeme, Martin'in 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çiftalan'ın avukatı, parayı tahsil edebilmek için faiziyle birlikte 10 bin 483 liralık icra takibi başlattı. Ancak Bülent Çiftalan, Türkiye'de herhangi bir malvarlığı olmadığı gerekçesiyle bugüne kadar Martin'den alacağını tahsil edemedi.





'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'

İddiaya göre; Ersen Martin, 2013'te müşterisi olduğu köfteciye gitti. Hesap yüzünden tartıştığı restoran sahibi Bülent Çiftalan'a küfür etti. Ardından yanlarına gelen kardeş Levent Çiftalan da futbolcuya hakaret etti. Yaşanan arbedede Ersen Martin, yere düşen Bülent Çiftalan'ı tekmeledi. Mekan sahibi dilekçesinde şunları söyledi: "Yanıma gelip bana 'Sen neden benim masama oturan kişiye 'Hesabı sen mi ödeyeceksin?' diye sordun' dedi. Durumu açıkladım ama bana küfür etti. Sonra suratıma sert bir yumruk atıp beni yere düşürüp tekmeledi. Gözümü hastanede açtım." Martin ise "Levent Çiftalan'a niye hakkımda dedikodu yaptıklarını sordum. Küfür etti. Kasıtlı tekme atmadım" diye savundu.