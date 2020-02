Kapı kollarını her gün çamaşır suyuyla temizleyin

Hijyene dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymak, birçok hastalığın önlenmesinde ve yayılmasında önemli rol oynuyor. Kişisel hijyenin yanında ev hijyeni de grip gibi hastalıkların korunmasında etkili ve önemli bir unsurdur. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alihan Oral, ev hijyeninde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı…El yıkama, birçok bulaşıcı hastalığın önlenmesi için en önemli korunma yöntemidir. Elimize bulaşmış olan zararlı mikroorganizmaların (virüs ve bakteri) uzaklaştırılması ile kişiye bulaşacak hastalık riski en aza indirilmiş olur.El yıkama işlemi, en az 30 saniye boyunca bol su ve sabunla sık sık yapılmalıdır. Eller, dışarıdan eve gelindiğinde, yemek öncesi ve sonrası, tuvaletten sonra, hasta biri ile tokalaştıktan sonra yıkanmalı.Kapı ve pencere kolları evde en sık dokunduğumuz bölümlerin başında gelmektedir. Bu kollar zararlı mikroorganizmaların en fazla bulundukları yerlerdir.Özellikle tuvalet ve banyonun kapı kolları diğerlerine göre daha fazla risk taşımaktadır. Kapı kolları, her gün anti bakteriyel ürünler veya çamaşır suyu ile silinmelidir. Bunun yanında ışık açma-kapama düğmelerinin de aynı yöntemle silinmesi gereklidir.Aile üyelerinin kişisel eşyaları (diş fırçası, havlu, nevresim) ortak kullanılmamalı. Ortak kullanılan eşyalar ise kullanımdan sonra çamaşır suyu ve deterjan ile uygun sıcaklıkta yıkanmalı ve yüksek ısıda ütülenmelidir.Evin içindeki havanın nemi ve temiz hava da hastalıklardan korunmada önemli rol oynar. Evin içindeki havanın değişimi için evler her gün birkaç kez 10-15 dakika havalanmalı ve güneş ışığı alınabilmesi sağlanmalıdır.Mutfakgıda ürünlerinin dışarıdan getirilmesi nedeniyle hijyene dikkat edilmesi gereken evin önemli bir bölümüdür. Mutfak tezgâhı ve bulaşıkların yıkandığı yerler her gün anti bakteriyel ürün veya çamaşır suyuyla silinmelidir. Bulaşık süngerleri sık sık değiştirilmeli, sünger yerine bez tercih edilmelidir. Mutfak perdeleri haftada bir veya 15 günde bir yıkanmalıdır.

