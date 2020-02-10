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Modacı ’i salladı! Baş model Çağla Şıkel!

Türk modası Amerika’da gövde gösterisi yaptı. Modacı , Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ’te koleksiyonunu sergiledi. Türk tasarım gücünün dünyadaki temsilcisi Hakan Akkaya, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla Şili'de ortaya çıkan Las Tesis akımına destek verdi. Akkaya, dört kadın modelle birlikte siyah kumaşla gözleri bağlı şekilde podyuma çıktı ve 'Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine hayır' dedi. Çağla Şıkel’in baş mankenlik yaptığı defilede Neşe Karaböcek ve Cem Karaca şarkıları çalındı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 10.2.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 17:02 ABONE OL
Modacı Hakan Akkaya New York Fashion Week’i salladı! Baş model Çağla Şıkel!

Dünyaca ünlü modacımız , önceki gün 'Justice' adlı defilesini kapsamında görücüye çıkardı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle gerçekleşen defilede büyük bir şova imza atan Akkaya, dünya basınının da yoğun ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıllarda New York Fashion Week kapsamında yaptığı defilelerinde Türk müziği kullanan modacı, alışkanlığını bu sene de devam ettirdi. Akkaya bu kez Neşe Karaböcek'in 'Yali Yali', Cem Karaca'nın 'Memleket Sevdası' ve Kazım Koyuncu'nun 'Ey Gidi Karadeniz' şarkılarıyla, tüm dünyaya seslendi.

BAŞ MODEL ÇAĞLA

180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı model podyuma çıktı. Çağla Şıkel baş manken olarak üç ayrı tasarım ile podyumda yürüdü. Siyah ve beyazın hakim olduğu punk etkili koleksiyon; metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Defileyi izleyenler arasında dünyaca ünlü şarkıcılar ve fenomenler vardı.

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Modacı Hakan Akkaya New York Fashion Week’i salladı! Baş model Çağla Şıkel!
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