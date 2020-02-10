Modacı Hakan Akkaya New York Fashion Week’i salladı! Baş model Çağla Şıkel!

Dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya, önceki gün 'Justice' adlı defilesini New York Fashion Week kapsamında görücüye çıkardı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle gerçekleşen defilede büyük bir şova imza atan Akkaya, dünya basınının da yoğun ilgisini çekti. Geçtiğimiz yıllarda New York Fashion Week kapsamında yaptığı defilelerinde Türk müziği kullanan modacı, alışkanlığını bu sene de devam ettirdi. Akkaya bu kez Neşe Karaböcek'in 'Yali Yali', Cem Karaca'nın 'Memleket Sevdası' ve Kazım Koyuncu'nun 'Ey Gidi Karadeniz' şarkılarıyla, tüm dünyaya seslendi.

BAŞ MODEL ÇAĞLA

180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı model podyuma çıktı. Çağla Şıkel baş manken olarak üç ayrı tasarım ile podyumda yürüdü. Siyah ve beyazın hakim olduğu punk etkili koleksiyon; metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Defileyi izleyenler arasında dünyaca ünlü şarkıcılar ve fenomenler vardı.