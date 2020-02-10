Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı neden takip etmeyi bıraktığını açıkladı

Geçen ay Hazer Amani ile dünyaevine giren Sıla radikal bir karar almış, sosyal medya hesabında takip ettiği ünlü isimleri, listesinden çıkarmıştı. Demet Akalın başta olmak üzeri birçok ünlüyü takip etmeyi bırakan Sıla'nın bu hareketi merak uyandırmıştı.

'SILA İLE ARAMIZDA SORUN YOK'

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, Sıla'nın bu davranışı sonrası, 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu.