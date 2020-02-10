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Şarkıcı ’ı neden etmeyi bıraktığını açıkladı

Hazer Amani ile dünyaevine giren radikal bir karar almış, hesabında ettiği ünlü isimleri, listesinden çıkarmıştı. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen , Sıla'nın bu davranışı sonrası, 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu’ demişti. Sıla’ya ’da Demet Akalın’ı takip etmeyi neden bıraktığı sorulunca bakın ne cevap verdi!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 12:12 ABONE OL
Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı neden takip etmeyi bıraktığını açıkladı

Geçen ay Hazer Amani ile dünyaevine giren radikal bir karar almış, hesabında ettiği ünlü isimleri, listesinden çıkarmıştı. başta olmak üzeri birçok ünlüyü takip etmeyi bırakan Sıla'nın bu hareketi merak uyandırmıştı.

'SILA İLE ARAMIZDA SORUN YOK'

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, Sıla'nın bu davranışı sonrası, 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu.

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Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı neden takip etmeyi bıraktığını açıkladı
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