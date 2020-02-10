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Son Dakika Haberi | Oscar Ödül Töreni ilkleri gecesi: sahiplerini buldu! En ve yönetmen Parasit'e!

Sinema alanında en büyük ödül organizasyonu olan ile ilgili son dakika haberi geldi. Pazartesi sabahı itibariyle, Osar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu, En iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı oyuncu, en , en iyi özgün müzik, en iyi kısa film, en iyi animasyon ve en iyi yönetmen gibi kategorilerde yarışan filmler, aktörler ve aktrisler, ödüllerini aldı. Parasite filminin yönetmeni Bong Joon Ho, En İyi Yönetmen ödülünü alan ilk Güney Koreli yönetmen olarak tarihe geçti. Peki, Oscar Ödülleri alanlar kimler ve en iyi film ödülü hangi filme gitti? Haberimizde, bugün gerçekleşen Oscar Ödül törenine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 2020 Oscar Ödülleri ile ilgili son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Oscar Ödül Töreni ilkleri gecesi: Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ve yönetmen Parasit'e!

2020 Oscar Ödül Töreni sona erdi! 92. Akademi Ödülleri Pazartesi sabahı açıklandı. Kara mizah filmi olan "Joker" 11 adaylıkla, Oscar 2020 ödül töreninde en çok adaylık kazanan film olarak öne çıkıyor. "Ford v Ferrari," "The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time... in Hollywood, Evlilik Hikayesi", "Parazit ve "1917" bu yıl en olmak için yarıştı. Son yıllarda Oscar Ödülleri'ndeki kategori çeşitlendirme çalışmalarına rağmen, kadınlar en iyi yönetmen kategorisinden çıkarıldı. Aynı zamanda 92 gecesi, birçok açıdan ilklerin gecesi oldu. Geceye, Güney Kore filmi Parasite damgasını vurdu.

OSCAR 2020 ÖDÜLLERİ

92. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı TSİ: 03:00'te başlayan Akademi ödülleri ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları ve kategorilere göre ödül sahiplerini bir araya getirdik. Peki sanat dünyasının ve milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği 2020 Oscar ödül tören hangi adaylar ödül aldı?

İşte kategorilere göre Oscar Ödüllerinin sahipleri!

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Son Dakika Haberi | Oscar Ödül Töreni ilkleri gecesi: Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ve yönetmen Parasit'e!
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