Son Dakika Haberi | Oscar Ödül Töreni ilkleri gecesi: Oscar ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ve yönetmen Parasit'e!

2020 Oscar Ödül Töreni sona erdi! 92. Akademi Ödülleri Pazartesi sabahı açıklandı. Kara mizah filmi olan "Joker" 11 adaylıkla, Oscar 2020 ödül töreninde en çok adaylık kazanan film olarak öne çıkıyor. "Ford v Ferrari," "The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time... in Hollywood, Evlilik Hikayesi", "Parazit ve "1917" bu yıl en iyi film olmak için yarıştı. Son yıllarda Oscar Ödülleri'ndeki kategori çeşitlendirme çalışmalarına rağmen, kadınlar en iyi yönetmen kategorisinden çıkarıldı. Aynı zamanda 92 Oscar ödülleri gecesi, birçok açıdan ilklerin gecesi oldu. Geceye, Güney Kore filmi Parasite damgasını vurdu.

OSCAR 2020 ÖDÜLLERİ

92. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı TSİ: 03:00'te başlayan Akademi ödülleri ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları ve kategorilere göre ödül sahiplerini bir araya getirdik. Peki sanat dünyasının ve milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği 2020 Oscar ödül tören hangi adaylar ödül aldı?

İşte kategorilere göre Oscar Ödüllerinin sahipleri!