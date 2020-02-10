Tamer Karadağlı genç piyanist Iraz Yıldız ile yakalandı! Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisi popüler olan Tamer Karadağlı 52 yaşında yeni bir aşka yelken mi açtı? Tamer Karadağlı geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden bir kadınla beraber çıkarken görüntülendi. Tamer Karadağlı ve yanındaki sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Yıldız flaşlar patlayınca büyük panik yaşadı. Muhabirlerin sorularını Soruları yanıtsız bırakan Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız'a "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası sosyal medyanın gündemindeki isimlerden olan Iraz Yıldız çok merak edildi. Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında? Iraz Yıldız'ın mesleği nedir? gibi sorular sosyal medyada sıkça aratılanlardan oldu. Peki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Yıldız kim? İşte Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.2.2020 12:19Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 12:59ABONE OL
Çocuklar Duymasın dizisi popüler olan Tamer Kradağlı 52 yaşında yeni bir aşka yelken mi açtı? Tamer Karadağlı geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinden bir kadınla beraber çıkarken görüntülendi.