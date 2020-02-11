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Aksoy, ’ta Winfrey ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Aksoy, New York’ta Winfrey ile bir araya geldi
TALK show yıldızı Oprah Winfrey, zihin, beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik Amerika'nın birçok eyaletini kapsayan 'Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus' turuna başladı. İyi yaşam liderleri ve yaşamda değişim yaratanların konuk olduğu turun Brooklyn ayağında, dünyaya Global Wellness Day'i kazandıran Belgin Aksoy, Winfrey ile buluştu. Aksoy, bu buluşmayla ilgili şöyle konuştu: "15 bin kişiden oluşan seyircinin arasında tek başıma oturuyordum. Oprah'nın Global Wellness Day'den bahsettiğini duyunca, her birimiz aslında ne kadar güçlüyüz dedim. En unutulmaz anılarımdan biri olacak."
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Aksoy, New York’ta Winfrey ile bir araya geldi
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