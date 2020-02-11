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Babamın isminin geçtiği yere para yağıyor

İbrahım Tatlıses'in kızı Tatlıses, sevgilisi 'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Babamın isminin geçtiği yere para yağıyor
İbrahım Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi. Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi. "Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor" diyen Tatlıses, babasının şarkılarının yer alacağı bir albüm çıkaracağını belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar idealist takılıp kolay yolu seçmedim. Baktım herkes babamdan yararlanıyor, bir biz kalmışız."

'TATLISES'IN DAMADI OLMAK GURUR VERİCİ'
Dilan Çıtak Tatlıses ile yakında evlilik hazırlıklarına başlayacağını belirten Levent Dörter, "İbrahim Tatlıses'in damadı olmak benim için de gurur verici olacak" diye konuştu.
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Babamın isminin geçtiği yere para yağıyor
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