Çeyrek asırlık kürk

BUGÜN NELER OLDU

SAHNELERIN sevilen ismi Muazzez Ersoy, önceki gün 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Helen' karakterine hayat veren Ayşen Gürler ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde gittikleri AVM'de Bostancı konseri öncesi sahne kostümü için alışveriş yapan Ersoy, "Güzel imaj değişikliğiyle çıkacağım Bostancı konserimize, her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Üstümdeki kürk gerçek, yaklaşık 25 sene önce almıştım. Temiz baktım hâlâ kullanıyorum. Şimdi böyle kürkler asla almıyorum ama o zamanlarda aldık diye kullanıyorum" dedi.