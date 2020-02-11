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Çeyrek asırlık kürk

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Çeyrek asırlık kürk
SAHNELERIN sevilen ismi Muazzez Ersoy, önceki gün 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Helen' karakterine hayat veren Ayşen Gürler ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde gittikleri AVM'de Bostancı konseri öncesi sahne kostümü için alışveriş yapan Ersoy, "Güzel imaj değişikliğiyle çıkacağım Bostancı konserimize, her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Üstümdeki kürk gerçek, yaklaşık 25 sene önce almıştım. Temiz baktım hâlâ kullanıyorum. Şimdi böyle kürkler asla almıyorum ama o zamanlarda aldık diye kullanıyorum" dedi.
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Çeyrek asırlık kürk
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