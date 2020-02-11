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ölümünün 5'inci yılında ’ı unutmadı! Demet Akalın’dan Özgecan Aslan için duygusal paylaşım!

Mersin'de yaşayan üniversite öğrencisi , 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldü. Ünlü şarkıcı ise ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5. yılında unutmadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın hesabından Özgecan Aslan ile ilgili paylaşım yaptı. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın, Özgecan Aslan için yaptığı o duygusal paylaşım…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:08 ABONE OL
Demet Akalın ölümünün 5'inci yılında Özgecan Aslan’ı unutmadı! Demet Akalın’dan Özgecan Aslan için duygusal paylaşım!

Ünlü şarkıcı , 2015 yılında bindiği minibüste canice öldürülen 'ı ölümünün 5 yılında unutmadı. hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Senin için çok ağladım, kahrolduk" dedi.

"EVİNE, ODANA GİRDİM KARDEŞLERİN PERİŞANDI"

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında günlük yaşantısı hakkında sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan'ı andı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan Akalın altına şu notu düştü: "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim odana girdim kardeşlerin perişandı... Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız..."

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Demet Akalın ölümünün 5'inci yılında Özgecan Aslan’ı unutmadı! Demet Akalın’dan Özgecan Aslan için duygusal paylaşım!
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