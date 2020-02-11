Demet Akalın ölümünün 5'inci yılında Özgecan Aslan’ı unutmadı! Demet Akalın’dan Özgecan Aslan için duygusal paylaşım!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2015 yılında bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan'ı ölümünün 5 yılında unutmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Senin için çok ağladım, kahrolduk" dedi.

"EVİNE, ODANA GİRDİM KARDEŞLERİN PERİŞANDI"

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında günlük yaşantısı hakkında sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan'ı andı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan Akalın altına şu notu düştü: "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim odana girdim kardeşlerin perişandı... Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız..."