Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses ile ilgili itiraf geldi! Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yere...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi. Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi.