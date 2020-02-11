Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses ile ilgili itiraf geldi! Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yere...

Dilan Çıtak Tatlıses, şarkıcı sevgilisi Levent Dörter'i dinlemeye gitti. Ajda isimli mekanda sevgilisinin ricası üzerine sahneye çıkıp üç şarkı okuyan Dilan Çıtak Tatlıses, sahnede babası İbrahim Tatlıses ile ilgili bir de itirafta bulundu: "Baktım herkes babamdan yararlanıyor, onun isminin geçtiği her yere para yağıyor, ben de onun şarkılarını okuma kararı aldım."
Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:44Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:45ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi. Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi.