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Tatlıses'ten babası ile ilgili itiraf geldi! : Babamın isminin geçtiği yere...

Tatlıses, şarkıcı sevgilisi 'i dinlemeye gitti. Ajda isimli mekanda sevgilisinin ricası üzerine sahneye çıkıp üç şarkı okuyan , sahnede babası ile ilgili bir de itirafta bulundu: "Baktım herkes babamdan yararlanıyor, onun isminin geçtiği her yere para yağıyor, ben de onun şarkılarını okuma kararı aldım."

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:45 ABONE OL
Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses ile ilgili itiraf geldi! Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yere...

'in kızı Tatlıses, sevgilisi 'i, sahneye çıktığı Ataşehir Ajda'da izledi. Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi.

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Dilan Çıtak Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses ile ilgili itiraf geldi! Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yere...
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