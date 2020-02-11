Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında konuştu: “Onunla ilk tanıştığımızda…”

Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. Gözlerden uzakta aşk yaşayan çift ikiz çocuklarının ardından üçüncü bebeğinin heyecanını yaşıyorlar. Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…