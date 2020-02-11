Haberler > Günaydın Haberleri > Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında konuştu: “Onunla ilk tanıştığımızda…”

eşi hakkında konuştu: “Onunla ilk tanıştığımızda…”

Magazin gündeminde yer alan , ve futbolcu eşi bir magazin programına konuk oldu. Üçüncü Bebek heyecanı yaşayan ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Ünlü çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken Ebru Şancı, yeni bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 19:28 ABONE OL
Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında konuştu: “Onunla ilk tanıştığımızda…”

Magazin gündeminde yer alan çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. Gözlerden uzakta aşk yaşayan çift ikiz çocuklarının ardından üçüncü bebeğinin heyecanını yaşıyorlar. Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında konuştu: “Onunla ilk tanıştığımızda…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN