Haberler > Günaydın Haberleri > Serdar Ortaç yabancı bir güzelle akşam yemeği yedi

yabancı bir güzelle akşam yemeği yedi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Serdar Ortaç yabancı bir güzelle akşam yemeği yedi
CHLOE Loughnan ile olan evliliğini 6 ay önce sonlandıran Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma sonrası hayatında kimsenin olmadığını ifade eden şarkıcı, önceki gün Bebek'te yabancı bir güzelle yemek yedi. Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp gazetecileri kontrol eden Ortaç, kimsenin olmadığını sanıp sevgilisini "Gel hayatım, kimse yok" sözleriyle çağırdı. Bir anda gazetecileri karşısında gören ikili çok şaşırdı. Ortaç, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine "Araba mı? Evet, yeni. Sağ olun" diyerek kaçamak cevap verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Ortaç yabancı bir güzelle akşam yemeği yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN