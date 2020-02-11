Serdar Ortaç yabancı bir güzelle akşam yemeği yedi

BUGÜN NELER OLDU

CHLOE Loughnan ile olan evliliğini 6 ay önce sonlandıran Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma sonrası hayatında kimsenin olmadığını ifade eden şarkıcı, önceki gün Bebek'te yabancı bir güzelle yemek yedi. Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp gazetecileri kontrol eden Ortaç, kimsenin olmadığını sanıp sevgilisini "Gel hayatım, kimse yok" sözleriyle çağırdı. Bir anda gazetecileri karşısında gören ikili çok şaşırdı. Ortaç, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine "Araba mı? Evet, yeni. Sağ olun" diyerek kaçamak cevap verdi.