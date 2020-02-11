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'dan hakkında son dakika açıklaması! Aralarındaki yaş farkı sorulunca...

Ünlü komedyen , Atina'da birlikte görüntülendiği hakkında son dakika açıklamasında bulundu! Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklamaları magazin gündemine son dakika haberi olarak bomba gibi düştü. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile Atina tatili dönüşü görüntülendi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile yaşadığını itiraf etmesinin ardından bir açıklamada Cem Yılmaz’dan geldi. Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Cem Yılmaz yaş farkı sorusuna ilginç bir cevap verdi. Cem Yılmaz'ın sunucu Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilmişti. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı ve Yılmaz'dan gelen çok konuşulacak yanıt.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 16:02 ABONE OL
Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması! Aralarındaki yaş farkı sorulunca...

Defne Samyeli ile yollarını ayıran , genç oyuncu ile yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

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Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması! Aralarındaki yaş farkı sorulunca...
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