Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya hakkında son dakika açıklaması! Aralarındaki yaş farkı sorulunca...

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.