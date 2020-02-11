Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını resmen itiraf etti! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz...

Defne Samyeli ile sürpriz bir ayrılık yaşayan Cem Yılmaz'ın kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sürekli kaçamak yanıtlar veren çiftin geçtiğimiz günlerde Atina'da birlikte görüntülenmesi ise sosyal medyada kesin olarak aşk yaşadıkları konusunda tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medyayı sallayan karelerde ikili Yunanistan'ın Atina sokaklarını birlikte gezerken görüntülenmişti. Son olarak ünlü çift bir mekânda yine objektiflere takılmıştı. Ünlü komedyen ve güzel oyuncunun Yunanistan tatilinin sona ermesi ile birlikte, ikili ayrı ayrı İstanbul'a geldi ve son dakika bombası patladı! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

SERENAY SARIKAYA İTİRAF ETTİ! SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ AŞKI DOĞRULANDI

Defne Samyeli'den sürpriz şekilde ayrılan Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları iddialarına sürekli kaçamak cevaplar vermişti. Son olarak Serenay Sarıkaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.