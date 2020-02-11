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Haberi: ile aşk yaşadığını resmen itiraf etti! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz...

aşkı! Magazin gündemi bu iddialarla çalkalanmaya devam ediyor! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın Atina’da birlikte görüntülenmesi ile birlikte ikili arasındaki aşk iddiaları tekrardan kuvvetlenmişti. Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’den ayrılması ile birlikte Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine olarak düşerken, ikili aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar veriyordu. Son olarak ikili Atina’da aynı karede görüntülenmiş ve tüm sosyal medyada bu konu aşk yaşadıkları olarak iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen o aşk iddiası resmen doğrulandı. Serenay Sarıkaya konuyla ilgili açıklama yaparak, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve Serenay Sarıkaya’nın açıklaması…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 08:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını resmen itiraf etti! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz...

Defne Samyeli ile sürpriz bir ayrılık yaşayan 'ın kendisinden 18 yaş küçük ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sürekli kaçamak yanıtlar veren çiftin geçtiğimiz günlerde Atina'da birlikte görüntülenmesi ise sosyal medyada kesin olarak aşk yaşadıkları konusunda tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medyayı sallayan karelerde ikili Yunanistan'ın Atina sokaklarını birlikte gezerken görüntülenmişti. Son olarak ünlü çift bir mekânda yine objektiflere takılmıştı. Ünlü komedyen ve güzel oyuncunun Yunanistan tatilinin sona ermesi ile birlikte, ikili ayrı ayrı İstanbul'a geldi ve bombası patladı! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

SERENAY SARIKAYA İTİRAF ETTİ! SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ AŞKI DOĞRULANDI

Defne Samyeli'den sürpriz şekilde ayrılan Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları iddialarına sürekli kaçamak cevaplar vermişti. Son olarak Serenay Sarıkaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Son Dakika Haberi: Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını resmen itiraf etti! Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz...
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