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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde milyonların aklına gelen ilk isim olan Zeynep Turan ile 11 Şubat 2020 Salı için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 11 Şubat 2020 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:32 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Şubat 2020 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Şubat 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Zorlu günlerde mücadele etmek!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 ŞUBAT 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jenerasyon gezegenlerinin atağı devam ediyor. Uranüs Neptün 45'liği dünyada ani olayları tetiklemeye devam ederken; ülkemizde ise partileri, istifa edecek politikacıları, eksilecek sandalye sayısını vurguluyor.

Koç: Maddi anlamda belli kazançlar elde etmek istesen de oldukça yorgun olduğunu hissedebilirsin. Kamu personeli olan bir Koç burcuysan, bugün yöneticinle ciddi konuşmalar yapabilirsin. Evli bir Koç burcuysan, alacağın müjdeli haberle evin şenlenebilir.

Boğa: Hem ailen hem de sosyal çevren üzerindeki pozitif yaklaşımlarından nasibini alıyor. Dış görünüşünde belli değişiklikler yapmak için bugünü seçmiş olabilirsin. Maddi anlamda belli kaygılarını ardında bırakabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, bu mutlulukla sevgiline bir jest yapabilirsin.

İkizler: İçinde bugünün güzel bir gün olacağına dair hislerin var. Bu güzel düşüncelerin çevren ile olan uyumunu arttırabilir. İşini değiştirmek isteyen bir İkizler burcuysan bugün beklemediğin bir yerden fırsat kapısı açılabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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