14 Şubat’ta çifte resital

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsorluğunda müzikseverleri dünyaca ünlü sanatçılarla bir araya getiren İstanbul Resitalleri'ne bu ay iki ödüllü sanatçı konuk oluyor. Güney Koreli keman virtüözü SoYoung Yoon ve dünyanın en prestijli piyano yarışmalarından Leeds'in 2018 ikincisi Mario Haring; 14 Şubat'ta Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te bir araya geliyor. Keman çalmaya 5 yaşında başlayan Yoon, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanlığı Senfoni ile Ankara'da, İstanbul Devlet Senfoni ile İstanbul'da konser vermişti. Sanatçı, 250 yıllık bir keman kullanıyor. Oda müziğinin önde gelen ismi Haring'in ise dört albümü var. İkili konserde Brahms, Beethoven, Bartok, Dvorak'tan eserler seslendirecek.