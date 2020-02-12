‘Binlerce yıllık tarihimizle destansı çok film çekebiliriz’

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'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi için önceki akşam Beyoğlu'nda Grank Pera Emek Sineması'nda özel bir gösterim düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katıldığı gösterimde filmin yapımcısı Mehmet Bozbağ ve oyuncuları da vardı. 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda rol alan usta oyuncu Serdar Gökhan, şöyle konuştu: "Filmimiz Türk sinemasının en iyi projelerinden biri. Hollywood'daki imkanlar bizde olmamasına rağmen o ayarda bir iş çıkardık. ABD, 300 yıllık tarihiyle birçok konu üretirken bizim binlerce yıllık tarihimizle yapılacak çok destansı işlerimiz var. Ancak tarihi filmler için devlet desteği şart."