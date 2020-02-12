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’in ’na büyük ilgi

Ocak ayında prömiyer yaptığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan ve büyük beğeni toplayan ‘’in ’ adlı müzikli oyununda Pazar akşamı sürprizi yaşandı. Usta sanatçı kendi şarkılarından hazırlanan müzikli oyunu ilk kez seyretti. ’de sahnelenmeye devam eden oyun, soğuk kış günlerinde tiyatro severleri sıcak Ege’ye götürüyor.

HAKAN UÇ HAKAN UÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:08 ABONE OL
İzmir’in Kızları’na büyük ilgi

İç ısıtan bir Ege kasabası, fonda Sezen Aksu şarkıları, kalplerde ise hem neşe hem de aşk acısı… Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi zengin bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren 'İzmir'in Kızları' Pazar akşamı Uniq Hall'deydi. Kendi şarkılarından hazırlanan 'İzmir'in Kızları'nı ilk kez izleyen usta sanatçı Sezen Aksu, oyun sonrasında oyuncularla bir araya geldi.

Serdar Saatman'ın yazdığı, Gaye Cankaya'nın rejisiyle sahneye konan oyun, etkileyici sahne tasarımı ve görsel dünyasıyla sıcak bir Ege kasabasını İstanbul'a taşırken, güçlü aşk, aile ve dostluk temalarıyla izleyenleri kendi yaz anılarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

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İzmir’in Kızları’na büyük ilgi
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