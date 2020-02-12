İzmir’in Kızları’na büyük ilgi

İç ısıtan bir Ege kasabası, fonda Sezen Aksu şarkıları, kalplerde ise hem neşe hem de aşk acısı… Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi zengin bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren 'İzmir'in Kızları' Pazar akşamı Uniq Hall'deydi. Kendi şarkılarından hazırlanan 'İzmir'in Kızları'nı ilk kez izleyen usta sanatçı Sezen Aksu, oyun sonrasında oyuncularla bir araya geldi.

Serdar Saatman'ın yazdığı, Gaye Cankaya'nın rejisiyle sahneye konan oyun, etkileyici sahne tasarımı ve görsel dünyasıyla sıcak bir Ege kasabasını İstanbul'a taşırken, güçlü aşk, aile ve dostluk temalarıyla izleyenleri kendi yaz anılarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.