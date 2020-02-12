Kim Kardashian'a özenen Linet...

Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Linet, İstanbul'daki konserinde giydiği gümüş renkli tulumuyla dikkatleri üzerine çekti. Tulumunda vücut hatları belli olan Linet'in kalça operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Şarkıcı, kalçası ile meşhur olan Kim Kardashian'a benzemek için 30 bin TL harcadı.

"SAHNEDE RAHAT OLMAK İÇİN MİNİ VE YIRTMAÇ TERCİH EDİYORUM"

Ünlülerin sıkça başvurduğu estetik operasyonuna merak saran Linet, kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırttı. Şarkıcı, yeni estetiğini konserinde tercih ettiği kıyafetiyle gözler önüne serdi. İddialı tulumuyla halinden memnun olan sarkıcı, Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı.

Giydiği iddialı kıyafetler hakkında yorum yapan şarkıcı, "Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE YAPTIRMIŞTI

Son aylarda popüler olan kalça operasyonunu Nicki Minaj, Rihanna, Aleyna Tilki ve Hadise de yaptırmıştı.