Minik Serçe’den Seda Sayan’a şarkı hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Seda Sayan, yoğun konser programlarının ardından sürpriz bir single çıkardı. Sayan, sözümüziği Sezen Aksu'ya ait 'Düşerim' adında bir şarkı seslendirdi. Tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan şarkı, kısa sürede listelerin ilk sırasına yükselirken, sosyal medyada da konuşuldu.Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu'nun stüdyosunda dizine yattığı bir kareyi Instagram'da paylaşan Sayan, "Şarkıyı okuttu, şu an çok mutlu dinliyor, ben de dizine yatarım" diye yazmıştı. Şarkıyı Aksu'nun da çok beğendiğini dile getiren sanatçı, şöyle konuştu: "Halk ozanı Sezen, şarkıya mest oldu. Bana 'İşte bunu istiyordum' dedi. Onun dediği gibi şarkım çok kısa sürede beğenildi."