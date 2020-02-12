Osman Bey bayrağa uzanan elleri kırdı!

Atv ekranında yayınlanan dokuz bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle hayranlarını coşturdu! Alişar Bey'in kendisine gelen altınların çalınması üzerine çağırdığı Moğol güçleri, uç boyunda ortalığı birbirine kattı. Komutan Balgay ve nökerleri, halka ağır vergiler getirdi ve masumların kanını dökmekten çekinmedi. Moğolların Söğüt'e gelerek tüm dengeleri alt üst ettiği ve yalnızca Kayıları değil tüm Türkleri tehdit ettiği bu bölümde, zalim Moğol komutanı Balgay'ın karşısına Osman Bey alpleriyle birlikte dikildi.