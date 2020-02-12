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bayrağa uzanan elleri kırdı!

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi dokuz bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle hayranlarını coşturdu! Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın atv ekranında yayınlanan 10’uncu bölümü sürprizleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 00:17 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 00:17 ABONE OL
Osman Bey bayrağa uzanan elleri kırdı!

ekranında yayınlanan dokuz bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören '', yeni bölümüyle hayranlarını coşturdu! Alişar Bey'in kendisine gelen altınların çalınması üzerine çağırdığı Moğol güçleri, uç boyunda ortalığı birbirine kattı. Komutan Balgay ve nökerleri, halka ağır vergiler getirdi ve masumların kanını dökmekten çekinmedi. Moğolların Söğüt'e gelerek tüm dengeleri alt üst ettiği ve yalnızca Kayıları değil tüm Türkleri tehdit ettiği bu bölümde, zalim Moğol komutanı Balgay'ın karşısına alpleriyle birlikte dikildi.

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Osman Bey bayrağa uzanan elleri kırdı!
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