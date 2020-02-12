Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Şeyma Subaşı Sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Giriş Tarihi: 12.2.2020 21:17Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 22:03ABONE OL
Sosyal medya fenomeni Şeyma SubaşıInstagram'dan paylaştığı dans videosuyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını etkin kullanan isimlerden Şeyma Subaşı, "story" bölümünden paylaştığı videolarla takipçilerinin beğenisini aldı.