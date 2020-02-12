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Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturmayı başaran Sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri fenomeni Şeyma Subaşı, hesabından paylaştığı dans videosuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 22:03 ABONE OL
Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

fenomeni 'dan paylaştığı dans videosuyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını etkin kullanan isimlerden Şeyma Subaşı, "story" bölümünden paylaştığı videolarla takipçilerinin beğenisini aldı.

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Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
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