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haberi: ihaneti doğruladı mı? Defne Samyeli'den flaş açıklaması! İşte Defne Samyeli'den - aşkına ilk yorum...

Bir süredir magazin gündeminde dedikodu olarak dolaşan ve aşkı Atina'da belgelenmişti. Yılın iddialı aşklarından olmaya aday Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti de yaptıkları açıklamalarla aşklarını itiraf etti. Cem Yılmaz'ın 'den ayrılmasının hemen ardından isimleri birlikte anılan ve hatta Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşklarının bitmesine sebep olarak gösterilen Serenay Sarıkaya, Atina dönüşü aşk haberlerini doğruladı. Magazin gündemine olarak düşen sonrası gözler Defne Samyeline döndü. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya birlikteliği ile ilgili ne diyeceği merak edilirken son dakika açıklaması geldi. Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı Defne Samyeli'den ayrılmadan önce mi başladı? Defne Samyeli ihanete mi uğradı? Sosyal medyada merak edilen soruların yanıtı Defne Samyeli'den geldi. İşte ...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Defne Samyeli ihaneti doğruladı mı? Defne Samyeli'den flaş ihanet açıklaması! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum...

Bir süredir magazin gündeminde dedikodu olarak dolaşan ve aşkı Atina'da belgelenmişti. Yılın iddialı aşklarından olmaya aday Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti de yaptıkları açıklamalarla aşklarını itiraf etti. Cem Yılmaz'ın 'den ayrılmasının hemen ardından isimleri birlikte anılan ve hatta Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşklarının bitmesine sebep olarak gösterilen Serenay Sarıkaya, Atina dönüşü aşk haberlerini doğruladı. Magazin gündemine olarak düşen sonrası gözler Defne Samyeline döndü. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya birlikteliği ile ilgili ne diyeceği merak edilirken son dakika açıklaması geldi.

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Son dakika haberi: Defne Samyeli ihaneti doğruladı mı? Defne Samyeli'den flaş ihanet açıklaması! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum...
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