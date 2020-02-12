Son dakika haberi: Defne Samyeli ihaneti doğruladı mı? Defne Samyeli'den flaş ihanet açıklaması! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum...

Bir süredir magazin gündeminde dedikodu olarak dolaşan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı Atina'da belgelenmişti. Yılın iddialı aşklarından olmaya aday Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti de yaptıkları açıklamalarla aşklarını itiraf etti. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrılmasının hemen ardından isimleri birlikte anılan ve hatta Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşklarının bitmesine sebep olarak gösterilen Serenay Sarıkaya, Atina dönüşü aşk haberlerini doğruladı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı sonrası gözler Defne Samyeline döndü. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya birlikteliği ile ilgili ne diyeceği merak edilirken son dakika açıklaması geldi.