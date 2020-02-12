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Usta ikiliden aşkın şarkıları

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Usta ikiliden aşkın şarkıları
14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşk şarkılarının bestecisi Selami Şahin ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, özlenen gazino kültürünü yeniden hayata geçiren Yeni Maslak'ta sevenleriyle buluşacak. Efsaneleşen şarkıları ile sevenlerine romantik dakikalar yaşatacak duayen sanatçı Selami Şahin ve 90'lı yılların büyülü sesi Aşın Nur Yengi, repertuvarlarıyla eşsiz bir konsere imza atacak. İşletmeciliğini Serhat Gür'ün yaptığı Yeni Maslak, eğlencesiyle olduğu kadar yemekleriyle de iddialı bir menü sunacak.
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Usta ikiliden aşkın şarkıları
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