Usta ikiliden aşkın şarkıları

BUGÜN NELER OLDU

14 ŞubatSevgililer Günü'nde aşk şarkılarının bestecisi Selami Şahin ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, özlenen gazino kültürünü yeniden hayata geçiren Yeni Maslak'ta sevenleriyle buluşacak. Efsaneleşen şarkıları ile sevenlerine romantik dakikalar yaşatacak duayen sanatçı Selami Şahin ve 90'lı yılların büyülü sesi Aşın Nur Yengi, repertuvarlarıyla eşsiz bir konsere imza atacak. İşletmeciliğini Serhat Gür'ün yaptığı Yeni Maslak, eğlencesiyle olduğu kadar yemekleriyle de iddialı bir menü sunacak.