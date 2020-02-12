Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Şubat 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ülkelerin Kaderi Yıldızlarda Gizli" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Satürn ikilisi bin ölçüp bir biçmeli döngüsünden geçerken, dünyada en çok siyasetçileri ve milliyetçileri konuşacağız. Uluslararası denizler gündeme gelirken, gemiler dikkat çekecek.

Koç: Yapacağın planların listesini yapmak, günün kalanında unutkanlığı en aza indirmek için mantıklı bir hamle olabilir. Yönetici konumunda çalışan bir Koç burcuysan, iş yerindeki değişiklikler seni ve iş arkadaşlarını gerebilir.

Boğa: Sıkıldığın bazı durumlardan uzaklaşmak için değişime başvurabilirsin. Dış görünüşünde belli değişimlere gitmek sana farklı bir hava katabilir. Evinde de değişiklik yaparak yaşam alanındaki negatif enerjiyi atmak için uğraş gösterebilirsin.

İkizler: Yakın bir aile dostun hakkında ciddi bir durum söz konusu olabilir. Aile üyelerinden birinin il dışına gitmesi gerekebilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgilin ile aranızda yersiz kıskançlıklar söz konusu. Kilo problemin varsa, kalorisi yüksek gıdalardan uzak durmanda fayda var.