Göksel: 10 yıldır tek kuruş kazanmadım

Pop müzik yorumcusu, şarkıcı ve söz yazarı Göksel, 20 yıl önce Sony Music şirketiyle yaptığı sözleşmeden, cayma hakkını kullanarak vazgeçti. Göksel, 10 yıldır albümlerden kendisine herhangi bir pay ödenmediğini iddia etti. Sony Music ise caymaya itiraz davası açtı.



İHTARNAME ÇEKTİ

İddiaya göre; Göksel ile Sony Music arasında 25 Ekim 2010'da 'Bant Yapma Sözleşmesi' yapıldı. Göksel, 2005'te bu müzik şirketiyle ek sözleşme yaptı. Sözleşmeye göre Göksel, her yıl en az bir albüm yapacaktı. Albümde yer alacak eserler üzerindeki her türlü mali haklarını da Sony Music'e devretti. 2001- 2009 yılları arasında beş albüm, Sony Music yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.

Ancak ünlü şarkıcı, son albümün yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra, 5 Aralık 2019'da noterden ihtarname çekerek sözleşmeden caydığını bildirdi. Göksel, mali hakların devrine ilişkin düzenlemelerin, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz olduğunu, sözleşmenin şirket lehine olduğunu, ayrıca 10 yıldır albümlerden elde edilen gelirlerden kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını iddia etti.



'MENFAATLERİ İHLAL EDİLMEDİ'

Göksel'in 20 yıl önceki sözleşmeden vazgeçtiğini bildirmesi ve kendisine albüm gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmadığını iddia etmesi üzerine Sony Music de 'caymaya itiraz' davası açtı.



İTİRAZ KABUL EDİLSİN

Müzik şirketinin avukatı, şunları söyledi: "Cayma hakkını kullanabilmesi için eser sahibinin menfaatlerinin ihlal edilmesi gerekmektedir. Müvekkil şirket, davalının mali haklarının kullanılmasına ilişkin her türlü tedbiri almıştır. Davalının menfaatlerini tehlikeye düşürecek bir durum söz konusu değildir. Caymaya itirazımızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz."

