FETÖ’nün Gaybubet evine operasyon: Elebaşının imzası olan saatler yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının gizlendikleri 'Gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yönelik flaş bir operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA: 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda aralarında Eyalet İmamları, İstanbul İl İmam Yardımcısı, Polis ve Asker Mahrem İmamları, herhangi bir adli işlem görmeyen ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

GÜLEN İMZALI SAAT

Sahte kimlik kullanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda gaybubet evinin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, çok sayıda dijital materyal, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.