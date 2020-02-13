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Hayır için yine dolabını boşalttı

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Hayır için yine dolabını boşalttı
600 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 56'ncı zengini olan Yalçın Sabancı'nın büyük gelini Pınar Hanım'dan yine örnek davranış! Pınar Hanım, önce kendisinin giymediği, ardından da çocuklarının küçülen kıyafetlerini ikinci el giysilerin satıldığı e-ticaret uygulaması Dolap'ta satışa sunmuş, gelirini de bağışlamıştı. Öğrendim ki, yine gardırobunda bir temizlik yapmış ve giymediği kıyafetleri ayırmış, hayır işinde kullanmak için yine Dolap'ta satışa sunmuş. Şimdiye kadar 128 ürünü satılan Pınar Hanım'ın, satışta 68 ürünü var. Hadi; çorbada sizin de tuzunuz olsun...
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Hayır için yine dolabını boşalttı
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