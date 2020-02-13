Haberler > Günaydın Haberleri > Yüsra Geyik saldırganı saniye saniye görüntüledi

saldırganı saniye saniye görüntüledi

Oyuncu , aracına kaskla saldıran, kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü ve o korku dolu anları videoya çekip savcılığa verdi. Sürücünün 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Yüsra Geyik saldırganı saniye saniye görüntüledi

CAMA VE AYNAYA VURDU
Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ
Geyik, o anları videoya kaydetti, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç bu kez çok şaşırttı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüsra Geyik saldırganı saniye saniye görüntüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN