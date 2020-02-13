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Haberi: Defne Samyeli’nin aldatıldım açıklamasının ardından ’dan flaş paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya çiftinin yeni bir aşka yelken açması bir süredir magazin gündemini meşgul eden konular arasında yer alıyor. Defne Samyeli ile ayrılma kararı aldıktan sonra katıldığı bir televizyon programında ‘Serenay’a dalıp gidiyorum’ açıklamasında bulunan Cem Yılmaz, açık açık Sarıkaya için aşk itirafında bulunmuş ve olay sosyal medyada olarak paylaşılmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde çift, Atina’da birlikte görüntülenmişti. Her ne kadar Atina’da ayrı ayrı dönseler de aşk iddialarını kabul eden Sarıkaya ve Cem Yılmaz ikilisi ile ilgili Defne Samyeli’den son dakika açıklaması gelmişti. Konuyla ilgili son olarak Cem Yılmaz göndermeli bir paylaşım yaparken, sosyal medyada bu paylaşımın Defne Samyeli’ye yapıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 08:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Defne Samyeli’nin aldatıldım açıklamasının ardından Cem Yılmaz’dan flaş paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Atina'da birlikte görülen Serenay Sarıkaya çifti aşk iddialarını doğrulayarak açık açık birlikte olduklarını belirtmişti. Bu gelişmeler magazin gündemine olarak düşerken, Defne Samyeli'den de konuyla ilgili aldatıldım açıklaması gelmişti. Samyeli, 'Mazur görün. Bilmiyormuşum, görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Konduramamıştım. Ama işini sağduyuyla yapan gazeteciler yapmış meğerse o haberi.' diyerek aldatıldığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili son olarak Cem Yılmaz göndermeli bir paylaşım yaparken, sosyal medyada bunun Defne Samyeli'ye olduğu iddia edildi. İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı…

CEM YILMAZ'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM! DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN…

Samyeli ile olan ilişkisini geçtiğimiz haftalarda bitiren Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Cem ve Serenay, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi. Romantik bir tatil yapan çift, Atina'dan ayrı ayrı döndü ama aşkı kabullendi.

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Son Dakika Haberi: Defne Samyeli’nin aldatıldım açıklamasının ardından Cem Yılmaz’dan flaş paylaşım! Sosyal medyayı salladı
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