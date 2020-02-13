SON DAKİKA HABERİ! 'Gelin' yarışmasıyla ünlenen Sinem Umaş’a hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memurları Kadir K. ile Kerem A. müşteki, Sinem Umaş şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli oldukları, suç tarihinde 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtildi.

'BENİ ALACAK ADAM DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI'

Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri aktarılmıştı. Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım" şeklinde sözler sarf ettiği anlatılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ! 3 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açıldı. İddianamede 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sinem Umaş'ın 'Hakaret' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarını işlemediği gerekçesiyle beraatına karar verilirken, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediğine kanaat getirilerek 5 ay hapis cezası almasına karar verildi.

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre Mahkeme hapis cezasını 3 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Sinem Umaş Türkiye'nin gündemini yarışmanın popüler olduğu dönemde uzun süre meşgul etmiş ve çok tartışılmıştı.