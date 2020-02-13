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Ünlü şarkıcı şarkıcı ile aşk yaşadığını itiraf etti

Ünlü şarkıcı , 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Ortaç, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.Serdar Ortaç, şarkıcı ile aşk yaşamaya başladı. Yeni ilişkisi hakkında konuşan Ortaç, "Şu an çok mutluyuz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:20 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 6 ay önce tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı.

"ENERJİMİZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Seçil Gür ile bir mekandan çıkarken görüntülendi ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dün muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç, "10 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu, yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.

BEBEK SORULARINA CEVAP VERDİ

Uzun zamandır çocuk istediğini dile getiren Serdar Ortaç, muhabirin "Seçil hanımla çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım zaman bize neler gösterecek" cevabını vererek evliliğe yeşil ışık yaktığını gösterdi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti
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