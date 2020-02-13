Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Şubat 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yarım elma gönül alma günü" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Denize düşen yılana sarılırmış, diyeceğiz. Güneş-Plüton ilişkisi, ülkeler arasında yaşanacak ihanetleri, skandalları ifşa edebilir. Bununla birlikte son 7 yıldır eş zamanlı hareket eden liderlerin arasının bozulduğunu öğrenebiliriz.

Koç: Ailenle aranda belli konularda tartışabilirsin. Onlara düşünceleri konusunda farklı bakış açıları kazandırabilirsin. İşinden memnun olmayan bir Koç burcuysan, iş değişikliği için acele etmemen gerekiyor. Elindeki imkânları da kaybetmek istemezsin!

Boğa: Verdiğin kararların sana dönüşünü çok keskin bir şekilde hissedebileceğin bir gündesin. Aklına gereksiz konular takılabilir. Bu sebeple ailenle belli belirsiz tartışmalara giriyorsun. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, hoşlandığın kişiye mesaj atmak isteyebilirsin. Biraz beklesen mi?

İkizler: Çok sevdiğin yakın bir arkadaşının yaşadığı bir problem seni de etkileyebilir. Maddi anlamda güçsüz olduğunu düşünebilir, harcama yaparken iki defa düşünebilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgilinle tiyatroya gidebilirsin.