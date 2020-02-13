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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 13 Şubat 2020 Perşembe için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 13 Şubat 2020 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:42 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Şubat 2020 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Şubat 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yarım elma gönül alma günü" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Denize düşen yılana sarılırmış, diyeceğiz. Güneş-Plüton ilişkisi, ülkeler arasında yaşanacak ihanetleri, skandalları ifşa edebilir. Bununla birlikte son 7 yıldır eş zamanlı hareket eden liderlerin arasının bozulduğunu öğrenebiliriz.

Koç: Ailenle aranda belli konularda tartışabilirsin. Onlara düşünceleri konusunda farklı bakış açıları kazandırabilirsin. İşinden memnun olmayan bir Koç burcuysan, iş değişikliği için acele etmemen gerekiyor. Elindeki imkânları da kaybetmek istemezsin!

Boğa: Verdiğin kararların sana dönüşünü çok keskin bir şekilde hissedebileceğin bir gündesin. Aklına gereksiz konular takılabilir. Bu sebeple ailenle belli belirsiz tartışmalara giriyorsun. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, hoşlandığın kişiye mesaj atmak isteyebilirsin. Biraz beklesen mi?

İkizler: Çok sevdiğin yakın bir arkadaşının yaşadığı bir problem seni de etkileyebilir. Maddi anlamda güçsüz olduğunu düşünebilir, harcama yaparken iki defa düşünebilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgilinle tiyatroya gidebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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