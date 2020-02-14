Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın çöpçatanı Ozan Güven mi? Cem Yılmaz ve Serenay'ın tanışma hikayesindeki Ozan Güven detayı...

Magazin gündemi günlerdir Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkını konuşuyor. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile olan 1.5 yıllık beraberliğinin bitmesinin hemen ardından çıkan Serenay Sarıkaya aşkı dedikoduları geçtiğimiz günlerde belgelenmişti.