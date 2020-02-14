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ve 'nın çöpçatanı mi? Cem Yılmaz ve Serenay'ın tanışma hikayesindeki Ozan Güven detayı...

Magazin gündemi günlerdir ve aşkını konuşuyor. Cem Yılmaz'ın ile olan 1.5 yıllık beraberliğinin bitmesinin hemen ardından çıkan Serenay Sarıkaya aşkı dedikoduları geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Defne Samyeli'nin bu dedikodular ilk çıktığında yaptığı açıklamaları hatırlatıp "siz doğruyu yazmışsınız ben konduramamışım beni mazur görün" sözleri de çok konuşuldu. Herkesin merak ettiği soru ise 'nın nasıl tanıştığı oldu... Hürriyet'in haberi göre Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın çöpçatanı ünlü komedyenin en yakın arkadaşı idi. Ozan Güven "Fi" dizisinde Serenay Sarıkaya'yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın yollarının kesiştiren ise ortak dostları Ozan Güven oldu. İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın tanışma hikayelerindeki Ozan Güven detayı...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:23 ABONE OL
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın çöpçatanı Ozan Güven mi? Cem Yılmaz ve Serenay'ın tanışma hikayesindeki Ozan Güven detayı...

Magazin gündemi günlerdir ve aşkını konuşuyor. Cem Yılmaz'ın ile olan 1.5 yıllık beraberliğinin bitmesinin hemen ardından çıkan Serenay Sarıkaya aşkı dedikoduları geçtiğimiz günlerde belgelenmişti.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın çöpçatanı Ozan Güven mi? Cem Yılmaz ve Serenay'ın tanışma hikayesindeki Ozan Güven detayı...
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