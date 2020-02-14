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32. Bölümüne Miran’ın kardeşi ’in kendini feda etmek istemesi damga vurdu

32. Bölümüne Miran’ın kardeşi ’in kendini feda etmek istemesi damga vurdu. Nikâhtan kaçan Elif’in peşine düşen , Aslanbey konağına çıkarma yaptı.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 21:51 ABONE OL
Hercai 32. Bölümüne Miran’ın kardeşi Elif’in kendini feda etmek istemesi damga vurdu

Burada silahlarla karşılanan Şadoğulları'nı büyük bir sürpriz beklemekteydi. Azize Aslanbey'in yıllarca inşa ettiği kini, Elif canını ortaya koyarak bitirmek istiyordu.

BALKONA ÇIKTI, NEFESLER BUZ KESTİ!

Elif'in sevdiklerinin daha çok incitilmesine kalbi dayanmadı. Üst kattaki korkulukların üstüne çıktı. "Durun artık yeter" diye bağırması avludaki uğultunun bir anda kesilmesine sebep oldu. Kavga, bağrışlar ve patlayan silahlar yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Bütün gözler Elif'e çevrildi, kendini aşağı bırakmaması için ikna çabaları başladı.

"ELİF'İ AZAT KURTARDI!"

Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu bilen Azat, Elif'in kendini feda etmesine dayanamadı. Aynı acıları Elif'in de yaşamasını istemedi. Azize'nin konağında ölümü seçen Elif, Azat ile birlikte bir hayat yaşayacaktı. Bu ise birilerini hoşuna gitmeyecekti.

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Hercai 32. Bölümüne Miran’ın kardeşi Elif’in kendini feda etmek istemesi damga vurdu
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