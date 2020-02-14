‘Mezarımın üstüne tak tak ceviz düşmesin’

BUGÜN NELER OLDU

Usta yorumcu Cem Karaca, ölümünün 16'ncı yılında, yasarken birlikte sahneye çıktığı müzisyen arkadaşlarından kurulu Yol Arkadaşları grubunun konseriyle anıldı. Geceye başta Karaca'nın eşi İlkim Karaca olmak üzere Aydilge, Murat Evgin, Bora Duran gibi sanatçılar da katıldı.Gazetecilerle konuşan İlkim Karaca "Eşiniz Cem Karaca hakkında bilinmesi gereken özel şeyler var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Cem, vefatından bir hafta önce babasının mezarını ziyaret etmişti. Oradaki mezarcılara 'Yakında ben de geliyorum, görüşürüz' dedi. Vefat edeceğini biliyordu. Bana da 'Ben gömüldükten sonra mezarıma ceviz ağacı değil, söğüt ağacı dikin. Üzerimize ceviz düşmesin, tak tuk diye bizi sarsmasın' demişti."GECEDE İlkim Karaca, müzisyen Gür Akad'a eşinin şapkasını, Murat Evgin'e ise Trabzon'dan aldığı şalını hediye etti. Karaca daha önce de ustanın gözlüğünü Kıraç'a armağan etmişti.