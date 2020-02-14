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Şarkının izinsiz kullanımına tazminat

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Şarkının izinsiz kullanımına tazminat
'Pazara gidelim bir tavuk alalım' şarkısını, izin almadan müstehcen şekilde değiştirip 'Polis Akademisi Alaturka' adlı filmde kullanan Aydın Sinema Filmcilik'e açılan dava sonuçlandı. Bestekar Muammer Sun ile eserin mali haklarının sahibi Median Müzik Şirketi, izinsiz kullanım nedeniyle maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini belirtti. Aydın Sinema Filmcilik'in avukatı ise "Kasıtlı ya da kusura dayalı bir tecavüz yok. Filmin içinde kısa süre doğaçlama olarak yer almış, sözleri o eserle ilgili olmamak üzere kullanılmıştır" dedi. Mahkeme, Aydın Sinema Filmcilik'in 26 bin 200 lira ödemesine hükmetti.
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Şarkının izinsiz kullanımına tazminat
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