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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 14 Şubat 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen ilk isim olan Zeynep Turan ile 14 Şubat 2020 Cuma için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 14 Şubat 2020 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:39 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Şubat 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Şubat 2020 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Şubat 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sevmek insana en büyük hediyedir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ŞUBAT 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn kontağı ile geçtiği köprüleri yakanla yıkan karıştı diyeceğiz. Uluslararası piyasalarda şok etkisi yaratacak olaylar yaşanabilir. Bankacılık sistemlerinde dönüşümler ve ceo değişiklikleri gündemin yeni konusu.

Koç: İşinden memnun olmayan bir Koç burcuysan, yakın bir tanıdığın vasıtasıyla farklı bir iş fırsatı karşına çıkabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan sevgililer günü için kalbindeki kişiye hoş bir sürpriz hazırlayabilirsin.

Boğa: Bir süredir mali konularda almak istediğin tedbirleri hayata geçiremiyor olmak canını sıkıyor olabilir. Ama bugün gökyüzü bu konularda şansın yükseliyor. İlişkilerinde huzur arayışını sözlerle de dile getirebilirsin.

İkizler: Telaşlı olmana neden olan gökyüzünün etkisi olabilir mi? Ailenle ilişkilerini yeniden gözden geçirmene sebep olabilir. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorsan kararların konusunda bugünlerde daha tutarlı olmalısın.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Şubat 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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