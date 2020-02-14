Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü modacı ve Erdoder Derneği Başkanı Canan Göztepe, yeni yaşını Tanfer Health &Aesthetic'in gizli bahçesinde kutladı. İsviçre Luzern Üniversitesi'nden mezun olan ve Avrupa'da birçok otelde çalışan Chef By Berk İlter'in özel sunumlarıyla gerçekleşen doğum gününe, cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Nihat Tanfer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevcan Tanfer ve Genel Koordinatörü Filiz Zekioğlu'nun yer aldığı kutlamada, Aslı Aydın, Pınar Altuğ Atacan, Dilek Birgen gibi isimler de vardı.