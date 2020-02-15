Burçin Terzioğlu gönlünü ünlü isme kaptırdı! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu aşkını fotoğraf ele verdi...

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu bir süredir boş olan kalbini yeni bir aşka açtı. Burçin Terzioğlu, meslektaşı İlker Kaleli ile olan 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı... Son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrollerini paylaştığı Kurşun dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burçin Terzioğlu reytinglere yenik düşen projesi sonrası kafa dinlemek için tatile çıkmıştı. Sosyal medya hesabından çıktığı Filipinler tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunan Burçin Terzioğlu'nun yalnız olmadığı ortaya çıktı.