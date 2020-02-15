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gönlünü ünlü isme kaptırdı! Burçin Terzioğlu ile aşkını fotoğraf ele verdi...

Güzel oyuncu bir süredir boş olan kalbini yeni bir aşka açtı. Burçin Terzioğlu, meslektaşı ile olan 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı... Son olarak ile başrollerini paylaştığı Kurşun dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burçin Terzioğlu reytinglere yenik düşen projesi sonrası kafa dinlemek için tatile çıkmıştı. hesabından çıktığı tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunan Burçin Terzioğlu'nun yalnız olmadığı ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı fotoğraf ile olan aşkını belgeledi. Birlikte Fİlipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar dikkatli gözlerden kaçmadı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası herkes Umut Duygu kimdir? diye merak etti. Sosyal medyada aratılan Burçin Terzioğlu'nun yeni aşkı Umut Duygu da sanat camiasının yakından tanıdığı bir isim... İşte aşkını ortaya çıkaran o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 15:24 ABONE OL
Burçin Terzioğlu gönlünü ünlü isme kaptırdı! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu aşkını fotoğraf ele verdi...

Güzel oyuncu bir süredir boş olan kalbini yeni bir aşka açtı. Burçin Terzioğlu, meslektaşı ile olan 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı... Son olarak ile başrollerini paylaştığı Kurşun dizisi ile ekranlarda boy gösteren Burçin Terzioğlu reytinglere yenik düşen projesi sonrası kafa dinlemek için tatile çıkmıştı. hesabından çıktığı tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunan Burçin Terzioğlu'nun yalnız olmadığı ortaya çıktı.

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Burçin Terzioğlu gönlünü ünlü isme kaptırdı! Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu aşkını fotoğraf ele verdi...
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