Edis, ifşa videosu için savcılığa başvurdu

Ünlü şarkıcı Edis, sosyal medyada 'Edis ifşa' etiketi altında yayınlanan ve kendisinin yer aldığı iddia edilen müstehcen görüntüler sonrası harekete geçti. Edis, geçtiğimiz günlerde söz konusu videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek savcılığa başvurdu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü popçu, avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla savcılığa ilettiği şikayet dilekçesinde; Kubilay A. isimli bir kişinin, kendi adını kullanarak mahrem görüntülerin bulunduğu bir videoyu paylaştığını, o görüntülerdeki kişinin kendisiymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını anlattı. Edis, kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Kubilay A.'nın cezalandırılmasını isteyen ünlü popçunun şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



'BABAM KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU'

Edis, söz konusu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Arkadaşlar, o kişi ben değilim. O video yüzünden annem-babam çok kötü oldu. Babam kalp krizi geçiriyordu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişi de ifşa oldu."

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