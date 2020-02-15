Hikayesini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Nükhet Duru'nun yeni albümü 'Hikayesi Var', Dada Salon Kabarett'te tanıtıldı. Müzik hayatının en özel parçalarını, ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirdiği albümün tanıtımında konuşan Duru "Çok keyifli bir albüm oldu. Düet yaptığım bütün sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçirilen albümde aralarında Rubato, Kalben, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Mabel Matiz ve Zeynep Bastık'ın da bulunduğu 11 isim yer alıyor. Geceye katılan Kerem Bürsin, Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi. Bürsin, eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la birlikteliğiyle ilgili "Konuya dahil olmak istemiyorum. Herkes mutlu olsun" dedi.