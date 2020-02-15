Usta radyoculara ödül

BUGÜN NELER OLDU

13 ŞUBAT Dünya Radyo Günü'nde radyoculuğa emek vererek yıllarca dinleyicilerin kulaklarına ulaşan isimler Esenler'de buluştu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, radyonun geçmişini anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Ardından sektörde 20'nci yılını kutlayan çok sayıda radyocuya ödülleri verildi. Gecede Afrikalı Ali olarak bilinen Ali Şentürk, Cem Arslan, Gönül Dostu Şener, Hopdedik Ayhan, Kadir Çetin, Meltem Sezenler, İlker Saygı, Fikret Kocamaz, Cenk Alptekin, Hilal Özgani, Utku Erdoğan, Bülent Baygül, Doğan Öncel, Serdar Gökalp, Turan Canik ödüle layık görüldü. Etkinlikte şarkıcı Murat Kurşun da konser verdi.