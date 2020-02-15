Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Şubat 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yarından sonra sırlı günlerin kapıları yeniden aralanıyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Uranüs-Chiron ilişkisi eş zamanlı birçok parlamentoda mülteci ve göçmenlerle ilgili kararlar alınabileceğini işaret ediyor. Fransa sokakları ısınırken, tarihi yerlerdeki yangınlar gündeme gelebilir. Dünyanın en kazandıran sitelerinden biri olan, 26 Nisan 2010 tarihinde halka açılan Aliexpress kim ve kimler tarafından yara aldığını açıklarken, teknoloji savaşları da açığa çıkabilir.

Koç: Anne ailesine dair planlarında bazı problemler yaşayabilirsin. Özellikle para temelli konularda kimsenin haksızlık etmesine izin vermeyeceksin. Uzun zamandır ilişkin varsa, evlilik konusu gündeme gelebilir.

Boğa: Hafta içi halledemediğin ve bugüne bıraktığın işlerine bir türlü adapte olamayabilirsin. Kendine daha sakin bir program yapmanda fayda var. Çocuk sahibiysen, onlarla keyifli bir gün geçirebilirsin.

İkizler: Alıngan biri değilsin bu yüzden ters bir durumla karşılaştığında, sert bir şekilde tepki vermekten hiç çekinmiyorsun. Bugün de etrafındaki bazı konuşmaları çok farklı yerlere çekebilirsin. İletişim alt yapılı konularda, bütçeni aşacak alışverişler yapabilirsin. Dikkat!