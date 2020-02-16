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Güzel sunucu hastalığına mı yakalandı? Burcu Esmersoy doktora koştu…

Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu , şimdi de sağlık sorunuyla gündeme geldi! Güzel sunucu Burcu Esmersoy hastalığına yakalandı. Burcu Esmersoy, insanların hayli kilo vermesine sebep olan "" yani yemek yememe hastalığına yakalandı. Başarılı sunucunun yemek yiyemediği ve uyuma problemi yaşadığı öğrenildi. Burcu Esmersoy’un bu problemlerden sonra uzman bir doktora koştu. İştahı kesilen ve yemek yemediği zaman mide sorunları baş gösteren sunucuya, iki tedavi şekli uygulanacak. Yasaklar getirilen oyuncu, diyetten bir süre uzak kalacak.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 10:27 ABONE OL
Güzel sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına mı yakalandı? Burcu Esmersoy doktora koştu…

Ünlü sunucu , insanların hayli kilo vermesine sebep olan "" yani yemek yememe hastalığına yakalandı. Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.

DAHA ÖNCE ÜNLÜ İSİMLER YAKALANDI

Akşam'ın haberine göre; Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı " nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı.

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına mı yakalandı? Burcu Esmersoy doktora koştu…
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