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Genç popçu 'den olay sözler! Aleyna Tilki’den ünlü isimleri kızdıracak sözler!

Ünlü şarkıcı , Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Aleyna Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Genç şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi. Aleyna Tilki, klip çekimi sırasında kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı. Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 10:05 ABONE OL
Genç popçu Aleyna Tilki'den olay sözler! Aleyna Tilki’den ünlü isimleri kızdıracak sözler!

Genç popçu , Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi. Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Genç şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi. Aleyna Tilki, klip çekimi sırasında kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME

Aleyna, son paylaşımında isim vermeden ünlülere göndermede bulundu ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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Genç popçu Aleyna Tilki'den olay sözler! Aleyna Tilki’den ünlü isimleri kızdıracak sözler!
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