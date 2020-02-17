Genç popçu Aleyna Tilki'den olay sözler! Aleyna Tilki’den ünlü isimleri kızdıracak sözler!

Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlüden daha ünlü olduğunu söyledi. Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Genç şarkıcı, bu defa klip çektiği 'Yalan' şarkısı ile gündeme geldi. Aleyna Tilki, klip çekimi sırasında kulisten yaptığı paylaşımlarla saatler içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLERE GÖNDERME

Aleyna, son paylaşımında isim vermeden ünlülere göndermede bulundu ve kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.