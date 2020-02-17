Huzurevi sakinleri yeteneklerini sergiliyor

BUGÜN NELER OLDU

BIRÇOK sosyal derneğin kurucusu Monik İpekel, bu kez Okmeydanı Darülaceze Huzurevi sakinleri için kolları sıvadı. Huzurevinde yaşayanların yeteneklerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten İpekel, "Bu anlamda yaşın hiçbir önemi yok. Bazısı şişe boyuyor, bazısı sepet yapıyor, bazısı kitaba ortak oluyor. Proje kapsamında 27 Mart'ta yetenekleriyle ortaya bir şeyler çıkaran herkese teşekkür sertifikası verip kep giydireceğiz. Orada yaşayan insanları dinleyerek oluşturduğumuz 16 farklı hikayeyi bir kitapta toplayacağız. Sonrasında bir kermes düzenleyeceğiz ve o kermeste yaptıkları şeyleri sergileyeceğiz. Elde edilen gelirin tamamı Darülaceze'ye aktarılacak" dedi.